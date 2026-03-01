Ricercati per truffe e furti, tre persone arrestate tra Friuli e Germania

Tre arresti eseguiti in attuazione di provvedimenti restrittivi già emessi dall’Autorità giudiziaria. Prosegue l’attività di controllo del Comando Provinciale Carabinieri di Udine nel dare esecuzione a ordini di carcerazione e mandati europei pendenti.



In particolare, un 34enne e un 50enne friulani sono stati arrestati in esecuzione di distinti ordini di carcerazione. Il primo deve scontare una pena di due anni di reclusione per reati contro la persona, mentre il secondo dovrà rispondere di truffa, sempre in forza di un provvedimento definitivo.



Più articolata la vicenda che riguarda un 40enne di nazionalità albanese, rintracciato in Germania e arrestato in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo. L’uomo era destinatario di un provvedimento per numerosi furti in abitazione commessi in provincia di Udine nel 2017. Una volta completate le procedure previste, dovrà scontare in Italia una pena di tre anni e cinque mesi di reclusione.