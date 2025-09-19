Un 23enne è stato arrestato per spaccio a Udine: il cane antidroga gli ha trovato 4 etti di hashish nascosti nel marsupio.

Gli trovano 4 etti di hashish nel marsupio, 23enne arrestato: la Guardia di finanza di San Giorgio di Nogaro ha sottoposto a controllo vari soggetti nei pressi del quartiere Borgo Stazione di Udine. Durante il servizio è stata individuata una persona che, dall’atteggiamento, tradiva nervosismo e insofferenza, tanto da indurre la pattuglia ad avviare più approfonditi riscontri con l’ausilio del cane antidroga Kurma, che da subito segnalava al conduttore cinofilo la presenza di sostanze stupefacenti.

In sede di perquisizione i militari rinvenivano all’interno di un marsupio indossato a tracolla dal cittadino non comunitario 4 panetti di sostanza resinosa color marrone che, immediatamente sottoposti ad accertamento qualitativo, rispondevano positivamente alle caratteristiche proprie dell’hashish.

Per la quantità rinvenuta e le modalità di tenuta dei panetti era evidente la finalità dello spaccio e pertanto veniva così arrestato il detentore della sostanza stupefacente, con conseguente sequestro di circa 400 grammi di hashish. Il cittadino pakistano di 23 anni, in possesso di permesso di soggiorno, dopo l’identificazione è stato portato all’istituto penitenziario di Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

