Cane cade in un canale a Sesto al Reghena: salvato dai Vigili del fuoco

Intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, 29 marzo, in località Bagnarola, dove un cane è finito all’interno di un canale rimanendo bloccato nell’acqua. Determinante la segnalazione di una passante, che ha permesso di attivare rapidamente i soccorsi.

L’intervento è scattato attorno alle 15:30, quando una passante ha notato un cane guaire nei pressi del corso d’acqua. Avvicinandosi per capire cosa stesse accadendo, la donna ha scoperto che non si trattava di un solo animale: un secondo cane si trovava infatti bloccato nell’acqua, al centro del canale, impossibilitato a risalire.

Il salvataggio

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, che ha raggiunto l’animale in difficoltà e lo ha recuperato in sicurezza. Una volta portato all’asciutto, il cane è stato immediatamente avvolto in un telo termico per proteggerlo dal freddo e stabilizzarne le condizioni.

Al termine delle operazioni, entrambi i cani sono stati affidati al personale dell’ambulanza veterinaria, il cui intervento era stato richiesto dagli stessi soccorritori. Gli animali sono stati presi in carico per gli accertamenti e le cure del caso.