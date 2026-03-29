Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 30 marzo

Il meteo in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere un lunedì 30 marzo all’insegna della variabilità, con una giornata che inizierà in modo tranquillo ma che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo nel corso delle ore.

La notte trascorrerà con cielo in prevalenza sereno, mentre al mattino si alterneranno spazi di sole e annuvolamenti. Una fase ancora stabile, quindi, che accompagnerà le prime ore della giornata su gran parte della regione.

Dal pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità, più compatta soprattutto sui rilievi. In montagna potranno verificarsi deboli piogge, accompagnate da nevicate fino a circa 900-1000 metri di quota. Nel corso delle ore successive, il peggioramento potrebbe estendersi anche ad altre zone: non si escludono rovesci locali su pianura e costa, in un contesto che tenderà a diventare più instabile verso sera.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi per il periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 1 e 4 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 14-17 gradi. Sulla costa valori leggermente più miti, con minime tra 8 e 11 gradi e massime tra 11 e 14 gradi.