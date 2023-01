La cavalla è morta nel bacino della centrale idroelettrica Villa Rinaldi.

Una cavalla, allontanatosi dal recinto dove era custodita durante la notte, è stata ritrovata morta presso la centrale idroelettrica “Villa Rinaldi” a San Foca, nel comune di San Quirino. A stato rinvenirla senza vita nelle acque del bacino idrico dell’impianto, la stessa proprietaria, dopo averla cercato a lungo.

Sul posto per il recupero della carcassa i Vigili del fuoco di Pordenone con l’autogru dalla sede Centrale. Il livello della sede stradale in quel punto, è di circa 10 metri più basso di quello della superfice dell’acqua.

I tecnici della Centrale che hanno temporaneamente inibito il funzionamento degli sgrigliatori per consentire lo svolgimento delle operazioni.