Tolmezzo e Fiume Veneto, pari spettacolo all’esordio: 2-2 tra emozioni e capovolgimenti

Prima partita del nuovo campionato di eccellenza per il Tolmezzo Carnia.

Al Comunale “F.lli Ermano” Tolmezzo e Fiume Veneto, di fronte per la sfida d’esordio in Campionato, si spartiscono la posta al termine di una gara vibrante, terminata 2-2. Quattro gol, tante emozioni e continui capovolgimenti di fronte hanno animato un pomeriggio che ha visto entrambe le squadre affrontarsi senza risparmiarsi.

I primi squilli sono dei padroni di casa: al 5’ Nagostinis centra la traversa con un tiro ravvicinato, mentre un minuto più tardi manca di un soffio l’impatto sotto porta su suggerimento di Motta. Gli ospiti puniscono alla prima opportunità: al 10’ Alberti inventa una parabola perfetta su calcio piazzato che si insacca sotto l’incrocio. La risposta del Tolmezzo è immediata: al 17’ Nagostinis viene atterrato in area da Plai, e dal dischetto Motta ristabilisce la parità con freddezza, spiazzando l’estremo difensore.

Il ritmo resta alto. Cristofoli è decisivo nel respingere la fuga di Bance, mentre dall’altra parte Plai vola a deviare in corner la punizione insidiosa di De Blasi. Prima dell’intervallo, Buzzi salva provvidenzialmente in corner l’affondo avversario.

Nella ripresa i ragazzi di Radina ripartono con piglio deciso, perdono purtroppo Capellari per infortunio al ginocchio (al suo posto Daniele Faleschini), quindi al 58’ completano la rimonta: Buzzi trova lo spazio giusto per servire il numero 10, che si gira in area e colpisce con precisione chirurgica spedendo la sfera alla sinistra di Plai. Il Fiume Veneto, però, reagisce subito e al 65’ approfitta di un’incertezza difensiva: la palla arriva a Sclippa che incrocia e fissa il punteggio sul 2-2.

Nel finale le emozioni non mancano: Nagostinis si presenta ancora davanti a Plai, che salva con i piedi, poi lo stesso portiere devia un destro velenoso di Motta. Dall’altra parte, Gregoris sciupa di testa l’occasione più nitida nel recupero. Tre corner consecutivi alimentano le speranze degli ospiti, ma la retroguardia carnica regge fino al fischio conclusivo.

Per i rossoazzurri ora testa alla prossima sfida di Fontanafredda, sabato 13 alle 16.00 (a Sarone), prima di tornare a giocare in casa nel turno infrasettimanale di mercoledì 17 contro il Codroipo.

TOLMEZZO – FIUME VENETO 2-2

Gol: 10’ Alberti, 17’ e 58’ Motta (rig.), 65’ Sclippa

TOLMEZZO: Cristofoli, Cucchiaro (74’ Leschiutta), Faleschini G., Fabris, Capellari (52’ Faleschini D.), Nait A. Buzzi, De Blasi, Nagostinis (84’ Nait P.), Motta, Sabidussi (66’ Micelli). Allenatore: Vincenzo Radina.

FIUME VENETO: Plai, Barattin (Cao), Brichese, Alberti (59’ Zecchin), Di Lazzaro, Gregoris, Bance (72’ Mascarin), Mortati, Salvador (59’ Goz), Sclippa, Sellan. Allenatore: Massimo Muzzin.

ARBITRO: Meskovic di Gradisca d’Isonzo (Huss-Pasini)

NOTE – Ammoniti: 16’ Plai, 32’ Cucchiaro.