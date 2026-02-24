Urta un ciclista e lo fa cadere: invece di fermarsi, scappa. Denunciato

Incidente ad Aiello, ciclista investito: denunciato un 28enne.

Un urto, la caduta e poi la fuga: è finita con una denuncia a piede libero la vicenda che ha visto protagonista un giovane automobilista di 28 anni, residente nella Bassa Friulana, responsabile di un incidente stradale avvenuto nella mattinata dello scorso 18 febbraio ad Aiello del Friuli. Il ragazzo, dopo aver investito un ciclista di 74 anni, ha scelto di non fermarsi, tentando di far perdere le proprie tracce.

L’incidente e i soccorsi all’anziano

Secondo quanto ricostruito, il 28enne era alla guida della propria vettura quando ha urtato la bicicletta condotta dal settantaquattrenne del posto. L’impatto ha sbalzato l’uomo a terra.

Fortunatamente, l’anziano ha riportato solo lievi escoriazioni, ma è stato comunque portato al pronto soccorso di Palmanova per gli esami di routine e gli accertamenti del caso. Il conducente dell’auto si è allontanato repentinamente dal luogo dell’incidente senza prestare alcuna assistenza.

Le indagini lampo dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cervignano del Friuli per i rilievi di rito. Le ricerche del pirata della strada sono scattate immediatamente: i militari hanno incrociato le testimonianze raccolte sul luogo del sinistro con le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Una volta risaliti al modello del veicolo coinvolto e all’identità del guidatore, il 28enne è stato individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria con le accuse di lesioni personali stradali e di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti.