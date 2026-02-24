Fermati per un controllo, positivi all’alcoltest: due automobilisti nei guai

Ritiro patente per guida in stato di ebbrezza a Santa Maria la Longa e a Cervignano.

Controlli serrati dei Carabinieri sulle strade del territorio durante l’ultimo fine settimana. Il bilancio delle operazioni notturne parla di due conducenti denunciati e immediato ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza.

Alcoltest positivo a Santa Maria la Longa

Il primo intervento è scattato nella notte del 21 febbraio a Santa Maria la Longa. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palmanova, impegnati in un servizio mirato alla sicurezza stradale, hanno fermato un 34enne friulano.

Sottoposto ad accertamento con etilometro, l’uomo è risultato positivo: per lui è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada. Contestualmente, i militari hanno proceduto al ritiro della patente ai fini della sospensione.

Denuncia e sospensione a Cervignano

Copione identico nella nottata successiva, il 22 febbraio, nel territorio di Cervignano del Friuli. Durante i controlli alla circolazione predisposti dai Carabinieri della locale Stazione, è stato fermato un automobilista straniero di 52 anni. Anche in questo caso l’esito dell‘alcoltest è stato positivo, portando alla segnalazione dell’uomo all’Autorità Giudiziaria. Come previsto dalla norma, anche per il 52enne è scattato il ritiro della patente di guida per la conseguente sospensione.