Camion cisterna in avaria sulla A4: travasati 37mila litri di carburante

Sono durate diverse sette ore le operazioni di messa in sicurezza e travaso del carburante dall’autocisterna rimasta bloccata a causa di un guasto meccanico lungo l’autostrada A4, all’altezza dello svincolo di Palmanova, in direzione Venezia.



Poco dopo le 11 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli è intervenuta con autopompa e autobotte, supportata dal funzionario di guardia del comando friulano. Una volta sul posto, poco dopo lo svincolo di Palmanova in direzione Torino, i soccorritori hanno accertato che l’asse posteriore del semirimorchio si era staccata dal suo alloggiamento, immobilizzando l’autoarticolato sulla corsia di immissione senza coinvolgere altri veicoli.

Oltre 37mila litri di carburante travasati.

Il mezzo trasportava un carico particolarmente delicato: 20.000 litri di benzina e 17.000 litri di gasolio. Vista l’impossibilità di spostare il veicolo in sicurezza, è stato richiesto l’intervento del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) regionale di Trieste, specializzato nella gestione di sostanze pericolose.

Il nucleo regionale ha predisposto tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del carburante. Il momento più delicato è iniziato nel pomeriggio: intorno alle 15.40 è cominciato il travaso degli idrocarburi su un’altra autocisterna giunta sul posto. Le operazioni si sono svolte con la massima attenzione per evitare dispersioni e garantire la sicurezza dell’area.

Le attività dei Vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 18.30, dopo il completamento del travaso e la messa in sicurezza del mezzo. Sul posto hanno operato anche la Polizia stradale, il personale della società concessionaria dell’autostrada e il soccorso meccanico.

Il video.