Colonna di fumo in centro, in fiamme il cassone di un cantiere

L’incendio in centro a Trieste.

Incendio nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere di Trieste. Intorno alle 12 e 50, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Trieste ha ricevuto numerose chiamate che segnalavano una colonna di fumo in zona Ponte Rosso, Piazza Sant’Antonio, Via Carducci e Via Roma.

Immediatamente sono state inviate in zona una squadra e l’autobotte che appena giunte in Piazza Sant’ Antonio hanno riscontrato che il fumo era prodotto da un incendio all’interno di un cassone per la raccolta del materiale di risulta di un cantiere per la ristrutturazione di un alloggio. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme in pochi minuti per poi eseguire la bonifica del materiale bruciato. E’ anche stato richiesto l’intervento del personale sanitario per soccorrere una persona che presentava dei sintomi d’intossicazione per aver respirato i fumi della combustione.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che, ha causa del notevole fumo speigionatosi ha messo in allarme parecchie persone che hanno telefonato ai Vigili del fuoco per segnalare il fatto e chiedere informazioni. Viste le numerose segnalazioni di fumo tra la Via Carducci e la Via Battisti è stata inviata sul posto l’autoscala che, con il supporto del Capo Turno, ha eseguito dei sopralluoghi, i quali al momento hanno dato esito negativo, per verificare la presenza di altri i possibili focolai in zona. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia Locale.