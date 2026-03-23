Colpo grosso al Lotto in Fvg, la vincita realizzata in provincia di Udine, a Fiumicello Villa Vicentina.

Esulta il Friuli Venezia Giulia con il Lotto: come riporta Agipronews, una vincita da oltre 23mila euro è stata realizzata a Fiumicello Villa Vicentina, in provincia di Udine, nell’estrazione di sabato 21 marzo 2026.

La vincita è stata centrata in un punto vendita di viale Giovanni Amendola grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, per un totale di 323,8 milioni di euro da inizio 2026.