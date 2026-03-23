Lavori alla centrale di Savorgnano, cinque Comuni senza acqua

Cinque Comuni senza acqua mercoledì 25 marzo a causa di lavori di Cafc alla centrale di Savorgnano, a Povoletto.

Mercoledì 25 marzo 2026 è in programma un intervento di Cafc alla centrale di Savorgnano, nel comune di Povoletto, con la sostituzione dei misuratori di portata idrica. I lavori, finanziati attraverso il PNRR, comporteranno sospensioni temporanee dell’erogazione dell’acqua e possibili cali di pressione in diversi comuni del territorio.

L’operazione si svolgerà dalle 7 alle 18 e rientra nelle attività di ammodernamento della rete idrica, con l’obiettivo di migliorare il controllo dei flussi, ridurre le perdite e rendere più efficiente il servizio. Il ripristino della fornitura, al termine dell’intervento, avverrà in modo progressivo.

Il calendario delle sospensioni.

Ad Attimis l’interruzione è prevista dalle 8.30 alle 18 nel capoluogo, a Racchiuso e Borgo Verona, esclusi gli acquedotti serviti da sorgenti locali, Borgo Faris e l’acquedotto Poiana. A Faedis lo stop interesserà Ronchis e le utenze collegate alla condotta adduttrice dalle 7 alle 18, mentre nel capoluogo e a Raschiacco l’acqua mancherà dalle 8.30 alle 18; restano esclusi gli acquedotti alimentati da sorgenti.

A Nimis il servizio sarà sospeso nel capoluogo dalle 10.30 alle 18 e per le utenze isolate dalle 7 alle 18, con esclusione degli acquedotti serviti da sorgenti. A Torreano l’interruzione riguarderà l’intero comune dalle 8 alle 18, a eccezione degli acquedotti collegati a sorgenti locali.

A Prepotto, infine, i disagi interesseranno l’intero territorio comunale con fasce orarie differenti, tra le 7 e le 18 e, in alcune zone, tra le 13 e le 18. L’elenco completo delle vie e delle località coinvolte è disponibile sul sito di Cafc, nella sezione “Cantieri e progetti”.

Durante la giornata la società invita i cittadini a usare l’acqua solo per le necessità essenziali, evitando sprechi. In concomitanza con l’intervento potranno infatti verificarsi anche riduzioni di pressione, oltre alle sospensioni programmate.