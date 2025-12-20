Contro i furti nelle case in azione anche l’elicottero dei carabinieri

Continuano i servizi coordinati a largo raggio organizzati dal Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone, per contrastare l’odioso fenomeno dei furti in abitazione che, come ogni anno, si intensifica in particolare in prossimità delle festività natalizie. Questa attività preventiva dell’Arma va avanti ormai, quasi ogni sera, da fine ottobre, quando, con il cambio dell’ora, le giornate si sono accorciate.

Ieri, venerdì 19 dicembre, l’Arma pordenonese, impegnata con un notevole dispositivo di autopattuglie, sia in uniforme che in tinta civile, appartenenti al Reparto Operativo e ai Comandi Compagnia di Pordenone, Sacile e Spilimbergo, ha avuto il supporto, nei cieli di Azzano Decimo (PN) – Brugnera (PN) e Sacile (PN), di elicottero appartenente all’Elinucleo Carabinieri di Belluno.

Il velivolo, a partire dalle ore 15:00 e per quasi due ore, ha sorvolato a bassa quota i centri abitati e illuminato le zone più buie con un faro, in costante contatto radio con le autopattuglie su strada che, contemporaneamente, perlustravano le zone residenziali del territorio, fermando e sottoponendo a controllo eventuali persone sospette.



La perlustrazione “dall’alto” è proseguita fino a quando la nebbia, che nel frattempo si è alzata, non ha più reso possibile il volo del veicolo, ma i controlli “a terra” sono proseguiti per tutta la serata.