I controlli in Borgo Stazione.

La Polizia di Stato di Udine, anche nelle decorse due settimane, ha continuato ad intensificare i controlli nelle zone più critiche del centro cittadino predisponendo anche appositi servizi di prevenzione, congiuntamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale e a unità cinofile della Guardia di Finanza nella zona di “Borgo Stazione”, nonché delle aree ricomprese fra Piazzetta del Pozzo, viale Ungheria e limitrofe, spesso interessate da attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle prime due settimane, con i servizi della Squadra Volante e quelli disposti dal Questore di Udine denominati “alto impatto”, sono state controllate circa 2000 persone di cui 900 extracomunitari e 500 veicoli. Le pattuglie della Squadra Volante hanno proceduto all’arresto in flagranza di 5 persone per reati concernenti lo spaccio di stupefacenti sequestrando circa 60 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina.

Non sono mancate verifiche anche in diversi pubblici esercizi, noti quali luoghi di aggregazione di soggetti dediti alla commissione di attività illecite. Fra i locali controllati nelle varie operazioni, rientrano diversi bar e locali pubblici più volte segnalati dai residenti della zona come “piazza di spaccio”.

Le verifiche fatte nelle ultime due settimane hanno dato riscontro alle lamentele della cittadinanza: in diversi di questi locale sono stati identificati persone con precedenti penali.