Controlli dei carabinieri a Udine, denunce e irregolari in Borgo Stazione

Negli ultimi giorni il Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine ha intensificato i controlli sul territorio con una serie di servizi straordinari mirati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività hanno interessato il capoluogo friulano e diversi centri della bassa friulana, con un dispiegamento significativo di pattuglie coordinate dalla Centrale Operativa.

L’operazione si è concentrata in particolare nelle aree più sensibili della città, tra cui la zona di borgo stazione, da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Irregolari e denunce: i risultati dei controlli

Nel corso delle verifiche, i militari hanno identificato tre donne extracomunitarie proprio nell’area di borgo stazione. A seguito degli accertamenti, sono risultate irregolari sul territorio nazionale, non avendo ancora regolarizzato la propria posizione amministrativa. Per loro è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria, con contestuale invito a presentarsi in Questura per avviare le procedure necessarie.

Sempre nell’ambito dell’operazione, i carabinieri hanno denunciato un 28enne extracomunitario. L’uomo, sottoposto a misura restrittiva, è stato sorpreso all’interno dell’ex Cavarzerani senza alcun titolo per trovarsi lì. Dopo gli accertamenti, è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio.

Violato il divieto di accesso.

Un ulteriore intervento ha riguardato un 50enne residente a Udine, denunciato per aver violato il divieto di accesso proprio nell’area di borgo stazione. Il provvedimento, disposto per motivi di sicurezza, gli impediva di frequentare quella zona della città.

L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione predisposto dall’Arma per aumentare la sicurezza urbana e contrastare fenomeni di illegalità diffusa. I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree considerate più a rischio.