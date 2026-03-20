Incidente tra due auto sull’autostrada A34, due persone ferite

Incidente poco prima delle 9 di questa mattina,lungo l’autostrada A34, nel tratto compreso tra Gradisca d’Isonzo e l’Autoporto di Gorizia, in direzione del capoluogo isontino.



Il sinistro è avvenuto al chilometro 8, all’altezza del territorio comunale di Gradisca d’Isonzo, e ha coinvolto due vetture. Due le persone rimaste ferite, entrambe occupanti di uno dei mezzi coinvolti: fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, e il personale di Autostrade Alto Adriatico, impegnato nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta successione dei fatti.



Per consentire le operazioni di soccorso è stata temporaneamente chiusa l’entrata dello svincolo di Gradisca. Dopo alcuni minuti, il traffico proveniente da Villesse ha ripreso a scorrere regolarmente in direzione Gorizia. Restano comunque rallentamenti nel punto in cui si è verificato l’incidente, con possibili disagi per gli automobilisti in transito.