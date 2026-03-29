Controlli in provincia di Udine: denunce per alcol alla guida e sanzioni a un ristorante

Nel fine settimana appena trascorso, i controlli straordinari messi in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine hanno portato a diversi interventi sul territorio, tra sicurezza stradale e verifiche negli esercizi pubblici. Un’attività ormai consolidata, rafforzata anche dal supporto dei reparti speciali dell’Arma e di personale di enti esterni con competenze specifiche.

Sicurezza stradale: quattro denunce per guida in stato di ebbrezza

Quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo essere risultate positive ai controlli con etilometro. Per tutti è scattato il ritiro della patente, con conseguente sospensione del documento di guida.



In uno dei casi accertati, i militari hanno proceduto anche al sequestro amministrativo del veicolo, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale. I controlli, intensificati soprattutto nelle ore serali e notturne, rientrano nelle attività di prevenzione volte a contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

Controlli nei locali: sanzioni oltre i 7mila euro

Parallelamente, i Carabinieri hanno effettuato verifiche anche negli esercizi pubblici. In particolare, un controllo in un ristorante situato nel comune di Cervignano del Friuli, svolto con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Udine e del personale dell’Azienda sanitaria locale, ha evidenziato irregolarità.

Al titolare dell’attività è stata contestata l’omessa formazione in materia di sicurezza sul lavoro per due dipendenti, con l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 7mila euro.