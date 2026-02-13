Controlli nella scuola di Gemona, droga nascosta nella cassetta del wc

I controlli antidroga in una scuola superiore di Gemona.

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani. Nella mattinata del 12 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia e la collaborazione della Polizia Locale di Gemona del Friuli, hanno effettuato un servizio di controllo all’interno di un Istituto Scolastico Superiore di Gemona del Friuli.

L’operazione, pianificata nell’ambito delle attività di prevenzione rivolte al mondo scolastico, si è svolta con l’ausilio di un’unità cinofila. Gli studenti sono stati fatti temporaneamente accomodare all’esterno dell’edificio, mentre i militari procedevano all’ispezione dei locali interni. Determinante il contributo del cane antidroga “Zico”, che ha consentito di individuare sostanze sospette all’interno dei servizi igienici.

Hashish nello sciacquone del bagno.

Nel corso del controllo è stato infatti rinvenuto, nascosto nello sciacquone di un bagno, un pacchetto di sigarette contenente alcune dosi di hashish, immediatamente poste sotto sequestro. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili del possesso della sostanza.

Segnalato anche un 41enne.

Al termine dell’attività all’interno dell’istituto scolastico, il servizio è stato esteso anche a un esercizio pubblico situato nelle immediate vicinanze della scuola, luogo che spesso costituisce un punto di ritrovo per gli studenti. All’interno dell’attività commerciale i militari hanno individuato un 41enne extracomunitario, trovato in possesso di uno spinello contenente tabacco e hashish, oltre ad alcune dosi della stessa sostanza stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato segnalato all’Autorità competente per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato alla tutela della sicurezza e della salute pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione tra i più giovani.