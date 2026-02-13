La donna è stata trovata da un passante: dopo i primi soccorsi è stata trasportata in ospedale.

Si è concluso poco prima di mezzogiorno l’intervento di soccorso sul sentiero Rilke, nel territorio di Trieste, che ha visto impegnata la stazione locale del Soccorso Alpino, in coordinamento con auto medica, ambulanza e Vigili del Fuoco, attivati dalla Sores.

L’allarme è scattato quando un passante straniero ha notato una donna riversa a terra, in stato di incoscienza, accanto a una panchina nei pressi del rifugio situato dietro al campeggio lungo il tracciato. Sul posto sono intervenuti otto soccorritori della stazione di Trieste, tra cui un infermiere del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’area a piedi.

La donna, di circa ottant’anni, è stata stabilizzata, adagiata su un materassino a depressione e successivamente trasportata con la barella fino all’ambulanza, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario per il trasferimento in ospedale.