Paura ad Azzano Decimo, crolla il tetto di una rimessa

Crollato il tetto di una rimessa adibita a ricovero attrezzi.

Alle ore 7 circa, I Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti, con una squadra supportata dall’autoscala e il funzionario di guardia, ad Azzano Decimo per il crollo parziale della copertura di una rimessa parzialmente adibita a ricovero attrezzi.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno verificato che il cedimento della struttura non avesse coinvolto persone, dopo di che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle parti pericolanti e hanno portato in zona sicura alcuni animali che si trovavano nelle immediate vicinanze del fabbricato interessato dal crollo.

Terminate le operazioni di messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno provveduto anche a verificare l’abitazione adiacente alla rimessa senza riscontrare danni o pericoli di crolli. L’area interessata dal cedimento della copertura è stata inibita all’accesso delle persone.