Il Recruiting day young promuove l’ingresso nel mondo del lavoro degli under 35.

In Friuli Venezia Giulia arriva il Recruiting day young, evento si terrà martedì 13 maggio al Polo Giovani Toti di Trieste e darà la possibilità di effettuare colloqui di lavoro con quattro imprese: Rete ferroviaria italiana, Calzedonia, Roadhouse e Conad. L’iniziativa per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani under 35, è promossa dalla Regione in sinergia con il Progetto area giovani del Comune di Trieste.

Ad annunciarlo l’assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen assieme all’assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia del Comune di Trieste Maurizio De Blasio durante la presentazione dell’iniziativa, organizzata dai Servizi per le imprese della Regione e dall’Amministrazione comunale di Trieste, con la partecipazione anche del centro di informazione Europe Direct Trieste-Eurodesk.

I colloqui e le posizioni ricercate.

Durante la giornata sarà possibile sostenere veloci colloqui con i recruiter aziendali, sul modello dei cosiddetti “speed date”, consegnare il proprio curriculum vitae e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese, le quali cercano più figure professionali diverse da inserire nel proprio organico.

Per quanto riguarda Rfi l’elenco completo delle opportunità di lavoro è molto ampio ed è presente all’interno del sito web aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato alla pagina “lavorare con noi” (ibit.ly/vAyCh), mentre Roadhouse cerca principalmente personale di sala e cucina e Calzedonia e Conad B2c Supermercati Sistiana cercano persone da inserire nei propri punti vendita.

“L’iniziativa nasce dalla consistente domanda espressa dai giovani del territorio giuliano, con l’intento di fornire loro una possibilità di contatto diretto con realtà moto diverse tra loro sia per dimensioni sia per i settori in cui operano, offrendo un’opportunità concreta di ingresso nel mondo del lavoro“.

Come partecipare.

Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi online entro domenica 11 maggio 2025 attraverso il questo link. Una volta effettuata la registrazione i candidati, che dovranno avere con sé 5 copie del proprio curriculum vitae, riceveranno una email con l’orario di convocazione all’Informagiovani del Polo Giovani Toti di Trieste (ingresso da via del Castello 3). Nell’arco di una ventina di minuti i candidati avranno quindi l’opportunità di incontrare tutte le aziende presenti (una ogni cinque minuti).

Nel corso della presentazione odierna Rosolen ha anticipato che “la Regione sta organizzando, in collaborazione con il Teatro Rossetti di Trieste, un ulteriore recruiting day legato alla presenza a Trieste del Cirque du Soleil, che selezionerà fino a 170 professionisti per il periodo in cui questo importante evento culturale internazionale verrà rappresentato nel capoluogo regionale”. Maggiori informazioni in merito, tra cui la data esatta dell’iniziativa e le modalità di partecipazione, verranno rese note a breve.