Cattivi odori dal negozio, scatta il controllo: sequestrati 14 alimenti e multa da 7.800 euro

Le segnalazioni per cattivi odori provenienti dal negozio hanno fatto scattare il controllo. Al termine della verifica sono stati sequestrati 14 alimenti e sono state contestate violazioni per un totale di 7.800 euro.

È il risultato dell’intervento effettuato dalla Polizia locale di Monfalcone insieme al personale dell’Azienda sanitaria specializzato nei controlli sulla sicurezza degli alimenti all’interno di un negozio alimentare di vicinato con annessa pescheria.

Alimenti senza etichette e allergeni: scatta il sequestro

Durante l’ispezione gli operatori hanno riscontrato diverse irregolarità nella gestione dei prodotti destinati alla vendita.

Numerosi alimenti erano esposti senza le informazioni obbligatorie in lingua italiana e sono stati ritirati fino alla regolarizzazione. In alcuni casi mancava anche l’indicazione degli allergeni, impedendo ai consumatori di verificare la presenza di sostanze potenzialmente pericolose. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato prodotti ortofrutticoli privi dell’indicazione della provenienza e diversi articoli senza il prezzo di vendita al pubblico.

Nel corso del controllo sono state rilevate anche criticità relative alle procedure di autocontrollo e alla corretta gestione della rintracciabilità dei prodotti, strumenti fondamentali per garantire la sicurezza degli alimenti e ricostruirne il percorso.

Al termine delle verifiche sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 14 alimenti privi dell’etichettatura prevista o dell’indicazione degli allergeni. Per le violazioni accertate sono stati redatti verbali per un importo complessivo di 7.800 euro.

Controlli nei negozi a tutela dei consumatori

L’attività rientra nei controlli svolti dalla Polizia locale insieme agli operatori sanitari per verificare il rispetto delle norme nelle attività commerciali e garantire la sicurezza dei consumatori.

“La tutela della salute dei consumatori e il rispetto delle regole all’interno delle attività commerciali sono fondamentali – osserva il consigliere comunale delegato alla Sicurezza ed europarlamentare Anna Maria Cisint -. Continueremo a garantire controlli rigorosi, a tutela dei consumatori e degli operatori che rispettano le regole e lavorano correttamente”.