L’incendio ha provocato gravi danni all’abitazione: attivata una raccolta fondi.

Una raccolta fondi per aiutare la famiglia De Filippo Turisini Tomasino di Gemona del Friuli. Lo scorso 12 dicembre, un violento incendio ha distrutto la loro abitazione, lasciando Laura, Daniel e i tre figli Leonardo, Rebecca e Veronica senza una casa.

A raccontare l’accaduto è la promotrice di una raccolta fondi lanciata su GoFundMe, Camilla Bruno, che scrive: “La famiglia De Filippo Turisini Tomasino, di Gemona del Friuli, ha vissuto un incubo che nessuno dovrebbe mai affrontare: il 12 dicembre, in pochi istanti, un incendio ha portato via la loro casa, il loro rifugio, i ricordi costruiti in una vita fatta di sacrifici, amore e resistenza”.

“Quelle mura – continua – oggi non esistono più e soprattutto manca la sicurezza di un posto da chiamare casa. Questa raccolta fondi nasce per aiutarli a rimettersi in piedi, a ricominciare da zero, a tornare lentamente a una vita normale. Nasce per restituire loro non solo ciò che hanno perso, ma un po’ di serenità, di speranza, di felicità”.

In pochi giorni la campagna ha superato i 4.000 euro, grazie alla generosità di decine di donatori. Un segnale forte di vicinanza e affetto, che testimonia quanto la comunità sappia stringersi attorno a chi si trova in difficoltà.