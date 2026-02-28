Droga in auto e alcol alla guida: segnalazioni e patenti ritirate nella Bassa Friulana

Negli ultimi giorni il Comando della Compagnia Carabinieri di Latisana ha intensificato i controlli sul territorio con una serie di servizi straordinari mirati alla prevenzione dei reati predatori e alla vigilanza sulla circolazione stradale lungo le principali arterie che collegano i comuni di Lignano Sabbiadoro, Mortegliano e Latisana.



L’attività, pianificata per rafforzare la sicurezza in un’area particolarmente frequentata anche per motivi turistici e lavorativi, ha portato a diverse segnalazioni e a un deferimento all’Autorità giudiziaria.

I controlli.

Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa un 20enne residente nella Bassa friulana. Il giovane, fermato durante un controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata.



Analogo intervento da parte dei militari della Stazione di Mortegliano, che hanno segnalato alla Prefettura di Udine un 23enne residente nel Pordenonese, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Anche in questo caso lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.



Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Latisana hanno deferito in stato di libertà una donna di 41 anni, extracomunitaria e residente fuori regione, per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, relativo alla guida in stato di ebbrezza alcolica. La donna è risultata positiva all’alcoltest durante un controllo su strada: per lei è scattato il ritiro immediato della patente di guida, che sarà ora oggetto di sospensione.



Nella stessa cornice di controlli si inserisce anche l’incidente accaduto a Precenicco, dove un 27enne alla guida di un autoarticolato è finito fuori strada ed è risultato positivo all’alcoltest.



I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza lungo le direttrici principali del territorio e contrastare sia i reati contro il patrimonio sia le condotte pericolose alla guida.