Incidente a Remanzacco, scontro tra due auto all’incrocio

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel primo pomeriggio di oggi a Remanzacco, dove si due auto si sono scontrate all’incrocio di strada Oselin.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Cividale del Friuli, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Presenti anche i sanitari del 118 per prestare le prime cure agli occupanti delle vetture coinvolte.