L’escavatore rubato è stato ristrovato in un capannone di Remanzacco.

Si è conclusa in pochi giorni l’indagine lampo condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine che, coadiuvati dai militari appartenenti alla Stazione Carabinieri di Tricesimo, che hanno rintracciato e recuperato un escavatore rubato nella notte del 28 ottobre a Martignacco.

Grazie a accurate e tempestive indagini, il veicolo è stato localizzato all’interno di un capannone industriale nel comune di Remanzacco. Dopo i necessari accertamenti e la verifica dei numeri di matricola, l’escavatore è stato formalmente riconosciuto come quello sottratto a Martignacco e restituito al legittimo proprietario.