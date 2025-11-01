Controlli in Borgo Stazione: sospesa un’attività e multe per oltre 25mila euro

I controlli dei carabinieri in Borgo Stazione.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Udine, con la collaborazione di personale del Reparto Operativo Nucleo Investigativo di Udine, del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Udine e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nella serata del 31 ottobre, hanno svolto i controlli nei settori del commercio e della ristorazione.



L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata eseguita in zona Borgo Stazione di Udine e ha consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso dei controlli sono stati ispezionati 4 esercizi commerciali ai quali sono state imposte diverse prescrizioni per cattivo stato di conservazione degli alimenti, sono state inoltre identificate 27 persone. E’ stata sospesa l’attività di 1 in un esercizio pubblico e complessivamente sono state irrogate sanzioni per oltre 25.000 euro.

Il video dei controlli.