Esce di casa e scompare, si cerca un 60enne a Polcenigo

L’uomo è uscito di casa nella tarda mattinata e senza dare più notizie.

Sono in corso dalle ore 17 di oggi, martedì 28 gennaio, le operazioni di ricerca di un uomo di sessant’anni scomparso in località Santissima a Polcenigo. L’uomo, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe uscito dalla propria abitazione nella tarda mattinata senza fare più ritorno né fornire notizie di sé.

A dare l’allarme sono stati i familiari che, preoccupati per il mancato rientro e l’impossibilità di contattarlo, si sono rivolti ai Carabinieri della stazione locale. La segnalazione ha fatto immediatamente scattare l’attivazione del piano provinciale di ricerca persona.

La Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone ha disposto l’invio sul posto dell’Unità di Comando Avanzata (UCL), di una squadra di ricerca e di una squadra di soccorritori fluviali alluvionali (SFA), ritenuta necessaria vista la particolare morfologia del territorio, caratterizzato da una fitta rete di corsi d’acqua. Contestualmente è stato richiesto il supporto di ulteriori risorse provenienti da fuori provincia, tra cui altri soccorritori fluviali, due unità cinofile e il Nucleo Droni (SAPR) per la ricognizione aerea dell’area interessata.

Al momento le operazioni stanno impegnando circa venti unità dei Vigili del fuoco, affiancate da volontari dei gruppi locali della Protezione Civile, dai Carabinieri della stazione di Polcenigo e dal personale del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia. Le ricerche si concentrano in particolare nella zona compresa tra le Sorgenti della Santissima e il Palù, area ritenuta di maggiore interesse sulla base delle abitudini della persona scomparsa.