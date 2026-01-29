Violenza sessuale sulla nipote minorenne, arrestato un 59enne

La Polizia di Stato di Pordenone ha tratto in arresto un cittadino italiano di 59 anni, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, commesso nel territorio napoletano nel 2012.

In particolare, il personale della Squadra Mobile di Pordenone ha rintracciato, nel territorio provinciale, un uomo di origini campane destinatario di un provvedimento di condanna emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, divenuto definitivo. L’uomo è stato condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per aver compiuto atti sessuali nei confronti della propria nipote.

I fatti risalgono al periodo in cui l’indagato era ospite presso l’abitazione della famiglia della minore. L’uomo, approfittando della tenera età della vittima, la sottoponeva a gravi intimidazioni, facendo leva su racconti di natura esoterica: affermava infatti di essere in grado di evocare spiriti maligni e defunti, che avrebbero potuto arrecare danno ai familiari della giovane qualora quest’ultima avesse parlato. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.