Auto in fiamme sulla Circonvallazione Sud di Pordenone

Auto in fiamme questo pomeriggio sulla Circonvallazione Sud a Pordenone, nei pressi del sottopassaggio che conduce verso l’Interporto e la Dogana. L’allarme è scattato intorno alle ore 13:15, quando il proprietario del veicolo ha contattato i soccorsi dopo aver tentato, senza successo, di domare le fiamme con l’estintore di bordo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, mobilitati con un’Autopompa Serbatoio (APS) e un’Autobotte Pompa (ABP), per garantire l’adeguato supporto idrico, che hanno provveduto ad estinguere l’incendio mediante l’utilizzo di schiuma estinguente, particolarmente utile in caso di coinvolgimento di liquidi infiammabili.

Fortunatamente non si segnalano feriti o persone coinvolte. La zona è stata messa in sicurezza e la circolazione ha subito rallentamenti, regolata dalla Polizia Locale presente sul posto per coordinare il traffico e svolgere i rilievi del caso.