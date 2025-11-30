Due escursionisti bloccati in montagna: salvati dal soccorso alpino

Intervento di soccorso nel gruppo del Canin.

Si è concluso poco prima delle 21:30 di ieri sera un delicato intervento di soccorso nel gruppo del Canin che ha visto protagonisti due giovani escursionisti di nazionalità estera. I ragazzi erano rimasti bloccati a circa 1970 metri di altitudine, una cinquantina di metri sopra il Bivacco Modonutti Savoia, lungo i sentieri CAI 651 e 654, partendo da Sella Nevea.

L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando i due hanno contattato il numero unico per le emergenze 112, riferendo di trovarsi in difficoltà. Nonostante il bivacco fosse visibile, non riuscivano a raggiungerlo a causa del terreno impervio e delle condizioni ambientali.

Durante un successivo contatto telefonico, i giovani hanno riferito di essere riusciti a trovare temporaneo riparo in una struttura militare abbandonata, nelle vicinanze della loro posizione. La Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria) ha immediatamente attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. Poco prima delle 20 è stato fatto decollare anche l’elisoccorso regionale, in assetto per il volo notturno.

Le squadre di terra hanno stabilito la loro base operativa nei pressi dell’ex caserma della Guardia di Finanza a Sella Nevea, mentre l’elicottero ha sorvolato la zona per individuare i due escursionisti e verificarne lo stato di salute. Fortunatamente, il salvataggio si è concluso senza conseguenze: i due giovani sono stati raggiunti, messi in sicurezza e riportati a valle illesi.