Cinque giovani prendono di mira un coetaneo in piazzale Rita Levi Montalcini a Udine: due denunciati, si cercano gli altri 3.

Un episodio di estorsione tra giovanissimi nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio a Udine. Cinque ragazzi hanno preso di mira un loro coetaneo nei pressi del piazzale Rita Levi Montalcini, costringendolo a consegnare lo zaino in cambio della restituzione del telefono cellulare.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il gruppo avrebbe inizialmente sottratto lo smartphone al giovane. Di fronte alla richiesta di riaverlo indietro, i cinque avrebbero preteso in cambio lo zaino della vittima. Messo sotto pressione, il ragazzo si è visto costretto ad accettare lo scambio pur di rientrare in possesso del proprio telefono. Subito dopo, il gruppo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Due giovani denunciati: si cercano gli altri tre.

Immediata la richiesta di aiuto al Numero unico di emergenza 112. La Centrale operativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Udine ha inviato sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, che ha raccolto la testimonianza della vittima e avviato gli accertamenti.

Determinanti, ai fini delle indagini, si sono rivelate le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in città. Grazie all’analisi dei filmati, i militari sono riusciti a individuare due dei presunti responsabili nei pressi dell’autostazione di viale Europa. Raggiunti poco dopo, i due giovani – residenti in provincia di Udine – sono stati identificati e sottoposti a perquisizione: in loro possesso è stato trovato lo zaino sottratto, immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Per i due è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di estorsione. Proseguono nel frattempo le indagini per risalire all’identità degli altri tre componenti del gruppo, anche attraverso ulteriori verifiche sui filmati e le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti.