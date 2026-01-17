Si ferisce con la motosega mentre pota un albero: soccorso un 58enne

L’incidente a Flambro di Talmassons.

Un uomo di 58 anni è rimasto ferito a una gamba mentre stava eseguendo lavori di potatura. E’ accaduto nella mattinata di oggi, sabato 17 gennaio, a Flambro di Talmassons.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era salito su una scala per potare un albero utilizzando una motosega. L’attrezzo, che non era stato completamente spento, avrebbe toccato una delle gambe del 58enne, provocandogli una ferita.

I soccorritori, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure e valutato le condizioni dell’infortunato. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato immediatamente attivato l’elicottero e sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Fortunatamente la lesione, pur richiedendo un intervento medico, è stata giudicata non grave. A scopo precauzionale, l’uomo è stato comunque trasferito in ospedale a bordo dell’elicottero, per ulteriori accertamenti e cure.