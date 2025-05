Finto tecnico dell’acquedotto raggira 93enne: spariti gioielli e contanti

Un finto tecnico dell’acquedotto ha derubato una 93enne.

Si è spacciato per finto tecnico dell’acqua ed è riuscito a raggirare un’anziana di 93 anni: è accaduto stamattina a Udine, nella zona di via Palmanova, quando uno sconosciuto si è presentato alla porta di casa della signora spacciandosi per operatore dell’acquedotto.

L’uomo ha convinto l’anziana che le condotte idriche erano a rischio scoppio, suggerendole di radunare i soldi e i preziosi che aveva in casa per metterli al sicuro. Approfittando di un attimo di distrazione della signora, il malfattore ha preso il bottino e si è dato alla fuga, portando via gioielli e contanti per circa 8mila euro. Sul posto è intervenuta la Radiomobile di Udine.