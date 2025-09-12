Friulana drogata e violentata a Padova: arrestato un 37enne

È successo nei pressi della stazione ferroviaria di Padova.

Una notte da incubo, un gesto vile consumato nel degrado di un casolare abbandonato vicino alla stazione ferroviaria. Una donna di 55 anni, italiana, originaria del Friuli, ha denunciato di essere stata drogata e successivamente violentata da un uomo con cui aveva condiviso un giaciglio di fortuna. Dopo una rapida e serrata attività investigativa, la Polizia ferroviaria di Padova ha arrestato un 37enne di origine romena, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio.

Secondo le indagini, la sera del 1° settembre la donna si era recata a dormire all’interno di uno stabile in disuso, in compagnia di due uomini. Uno di loro le avrebbe offerto delle pastiglie — probabilmente stupefacenti — prima di approfittare della sua vulnerabilità e abusare sessualmente di lei.

La mattina seguente, la vittima si è recata negli uffici della Polizia ferroviaria per denunciare quanto accaduto. Le sue dichiarazioni, unite a una descrizione precisa dell’aggressore, hanno permesso agli investigatori di identificare rapidamente un sospettato. Dopo giorni di ricerche, il 5 settembre l’uomo è stato rintracciato all’interno dell’area ferroviaria.

Il fermato, un cittadino romeno di 37 anni con numerosi precedenti, è stato condotto negli uffici della Polfer e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Il provvedimento è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.