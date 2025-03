Tripletta di premi al Lotto in Friuli, tutti in un solo punto vendita a Ronchi dei Legionari.

Friuli Venezia Giulia decisamente fortunato al Lotto nell’estrazione di sabato 8 marzo 2025. Come riporta Agipronews, tripletta da quasi 73mila euro a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. La vincita più importante, da 52.583 euro, è stata realizzata con un terno “Oro”, due ambi “Oro” e un ambo su Nazionale in un punto vendita di piazza Guglielmo Oberdan.

Presso lo stesso esercizio centrati anche oltre 13mila euro e un altro premio da 6500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, per un totale di 271,2 milioni di euro da inizio 2025.