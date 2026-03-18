Udine, catturato lo specialista dei furti in casa: colpiva in tutto il Nord Est

Fine della corsa per un cittadino straniero, considerato un vero e proprio specialista dei furti in casa, rintracciato e arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Udine. L’uomo è stato individuato durante i controlli straordinari del territorio eseguiti nell’ultimo fine settimana, un’attività di vigilanza potenziata proprio per contrastare l’aumento dei reati predatori nelle zone residenziali.

Un mandato di cattura internazionale

Sull’arrestato pendeva un Mandato di Arresto Europeo. Aveva messo a segno colpi seriali in diverse aree del Nord Est, in particolare tra le province di Padova, Pordenone e Udine. Dopo essere stato individuato e identificato per l’uomo si sono aperte le porte del carcere. In base alle sentenze definitive emesse per i numerosi furti commessi, il latitante dovrà ora scontare in Italia una pena di 6 anni di reclusione.