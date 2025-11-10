Furti nella Bassa Friulana: cassaforte sradicata a Rivignano e gioielli rubati a Gonars

Friuli, due furti nella Bassa.

Ladri ancora in azione in Friuli nel fine settimana: questa volta, i malviventi hanno colpito due abitazioni della Bassa, una a Rivignano Teor e una a Gonars. Nel primo caso, ignoti hanno preso di mira la casa di un 48enne, forzando un infisso e sradicando una cassaforte a muro. Il bottino comprendeva gioielli e contanti per un valore di circa 3.000 euro.

A Gonars, invece, i malviventi hanno approfittato di una finestra lasciata socchiusa per introdursi nell’abitazione di un 35enne, da cui hanno rubato monili in oro ed elettrodomestici, per un valore stimato di 1.700 euro. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.