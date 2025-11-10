Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 11 novembre

Il meteo in Friuli.

Ancora una giornata nel segno del meteo stabile in Friuli Venezia Giulia grazie al rinforzo di un promontorio anticiclonico, che continua a portare aria molto mite e secca alle medio-alte quote. Martedì 11 novembre, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, con il transito di velature leggere.

La quota dello zero termico è in rialzo, raggiungendo circa 2800 metri. Le temperature varieranno tra 2 e 6 gradi nelle pianure, con punte massime tra 16 e 18 gradi, mentre lungo la costa si registreranno minime tra 8 e 11 gradi e massime intorno a 15-17 gradi. Alle quote di 2000 metri la temperatura si attesterà intorno ai 4 gradi, mentre a 1000 metri sarà di circa 8 gradi.