Villach si accende della magia del Natale: torna il Mercatino dell’Avvento

La magia del Natale: il Mercatino dell’Avvento a Villach.

Dal 14 novembre al 31 dicembre 2025, Villach si trasforma in un incantevole scenario natalizio grazie al Villacher Advent, l’attesissimo mercatino di Natale che ogni anno attira migliaia di visitatori desiderosi di vivere la magia delle feste tra luci scintillanti, profumi tipici e tradizioni locali.

Passeggiando tra le strade della città carinziana, le casette in legno illuminate e decorate a festa accolgono grandi e piccoli in un percorso che sembra uscire da una fiaba. Il profumo dei dolci natalizi, delle spezie e delle specialità gastronomiche tipiche si mescola con le decorazioni artigianali, offrendo spunti originali per regali unici e preziosi.

Luci, profumi e tradizione al Villacher Advent

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 14 novembre 2025, nel cuore di Villach, con un’atmosfera festosa e coinvolgente. Le bancarelle saranno allestite nei pressi della chiesa parrocchiale di St. Jakob e lungo la 10.-Oktober-Strasse, dove circa 30 espositori proporranno prodotti artigianali, cappelli di lana fatti a mano, decorazioni natalizie, statuine del presepe, candele profumate e prelibatezze gastronomiche locali.

Dopo il 24 dicembre, il mercatino si trasformerà per accogliere le festività di fine anno, offrendo numerose idee per Capodanno 2026. Gli orari di apertura sono studiati per garantire ai visitatori la massima flessibilità: dal lunedì al giovedì 12:00-19:00 (gastronomia fino alle 21:00), venerdì e sabato 10:00-20:00 (gastronomia fino alle 23:00), domenica e festivi 10:00-20:00 (gastronomia fino alle 21:00), con aperture straordinarie il 23, 24 e 31 dicembre.

Nikolaiplatz: arte e artigianato a Natale

Il Villacher Advent offre anche l’Avvento Artistico nella suggestiva Nikolaiplatz, dove la Chiesa di San Nicolò illumina un mercatino dedicato all’arte e all’artigianato locale. Tra manufatti unici e opere creative, ogni oggetto racconta una storia e rende l’esperienza di visita ancora più coinvolgente. Gli orari di apertura vanno dal 14 novembre al 24 dicembre: giovedì e venerdì 15:00-20:00 (gastronomia fino alle 21:00), sabato, domenica e festivi 10:00-20:00 (gastronomia fino alle 21:00), con aperture speciali il 23 e il 24 dicembre.

Natale in famiglia: divertimento per grandi e piccoli

Il Villacher Advent è pensato anche per i più piccoli: la grande pista di pattinaggio in Rathausplatz permette di scivolare sul ghiaccio circondati da migliaia di luci scintillanti, mentre trenini natalizi, giostre e pony coccolano i bambini con momenti di puro divertimento. La pista di pattinaggio sarà aperta dal 15 novembre 2025 al 7 febbraio 2026: da domenica a giovedì 09:00-19:00, venerdì e sabato 09:00-21:00. Le giostre saranno disponibili dal 14 novembre al 6 gennaio 2026, dalle 10:00 alle 19:00, e i pony dal 14 novembre al 31 dicembre, il sabato e la domenica, dalle 11:00 alle 18:00.

Eventi da non perdere

Il calendario degli eventi a Villach è ricco di appuntamenti imperdibili: venerdì 28 novembre 2025, alle 18:30, la sfilata dei Perchten e dei Krampus attraverserà le vie della città, secondo la tradizione alpina. Domenica 21 dicembre 2025, alle 17:00, la Hans-Gasser-Platz ospiterà il Bauernadvent, momento di raccoglimento spirituale con il Bambino Gesù, i Re Magi e gli angeli. Il 31 dicembre 2025, Villach celebrerà l’arrivo del 2026 con concerti dal vivo e uno spettacolare laser show a mezzanotte.