Furti tra case e cantieri di ristrutturazione: rubati gioielli e macchinari

Due furti a Latisana e uno a Pasian di Prato.

Ieri sera la radiomobile di Latisana è intervenuta in due abitazioni per altrettanti furti dalle dinamiche simili. Nel primo caso, vittima una giovane di 22 anni: tra le 17.30 e le 19 ignoti hanno forzato un accesso e rubato gioielli in oro, ancora da quantificare. Poco dopo, i carabinieri sono intervenuti in un’altra abitazione, questa volta di una donna del 1966, dove sono stati sottratti gioielli in oro, anch’essi in corso di quantificazione.

Un terzo furto è avvenuto nel fine settimana a Pasian di Prato, ai danni di un 41enne di Martignacco proprietario di un immobile in ristrutturazione. Tra le 17 del 14 novembre e le 16 del giorno successivo ignoti hanno rubato due macchinari di riscaldamento per un valore complessivo di 14 mila euro. Sul caso indagano i carabinieri di Martignacco.