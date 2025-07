Furto nella notte al bar, i ladri fuggono con il fondo cassa

Il furto al bar alle Fratte di Azzano Decimo.

Furto nella notte ai danni di un esercizio commerciale di Azzano Decimo. Verso le 2.30 di martedì 16 luglio, ignoti si sono introdotti nel bar alle Fratte, in via Fratte, forzando la porta d’ingresso e rubando il fondo cassa. L’allarme del locale è regolarmente scattato, ma i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i ladri non hanno preso di mira né i videopoker presenti all’interno del locale, né altri beni facilmente trasportabili come gratta e vinci o sigarette. L’obiettivo sembrava chiaro: prelevare il denaro contante lasciato in cassa e fuggire nel minor tempo possibile. Sul posto è intervenuta una pattuglia del radiomobile dell’Arma, che ha avviato le indagini. Il bar, pur dotato di allarme, non dispone di un sistema di videosorveglianza, dettaglio che potrebbe ostacolare l’identificazione dei responsabili.