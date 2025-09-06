Segue l’anziana, entra in casa e ruba 40mila euro di gioielli: arrestata a Udine

Il furto ai danni di un’anziana a Trieste: la donna è stata individuata e arrestata a Udine.

La Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto una donna italiana di 34 anni, ritenuta responsabile del furto in abitazione commesso lo scorso 24 agosto ai danni di un’anziana residente in via Dei Navali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica Matteo Tripani, la donna aveva seguito la vittima fino alla sua abitazione e, con vari pretesti, era riuscita a farsi aprire la porta di casa. Una volta all’interno, approfittando della fiducia carpita, aveva rovistato nelle stanze sottraendo gioielli per un valore stimato di circa 40 mila euro.

Le indagini sono scattate immediatamente e si sono concentrate sull’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza cittadine. Proprio grazie ai filmati è stato possibile accertare che l’indagata aveva pedinato l’anziana fino al rientro nella propria abitazione. La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, aveva nel frattempo lasciato Trieste, spostandosi nella provincia di Udine. Lì è stata rintracciata e bloccata grazie a un’operazione congiunta delle Squadre Mobili di Trieste e Udine.

Su disposizione del GIP del Tribunale di Trieste, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, la 34enne è stata trasferita presso la Casa Circondariale “Ernesto Mari” di Trieste, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.