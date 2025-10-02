Furto a Lestizza, ladri forzano la porta e rubano i gioielli

Il furto in una casa a Lestizza.

Brutta sorpresa per un uomo di 49 anni, residente a Lestizza, che mercoledì 1 ottobre, rientrato a casa, ha trovato la propria abitazione completamente a soqquadro. I ladri avevano colpito durante la sua assenza, approfittando del fatto che l’uomo fosse uscito al mattino presto e non fosse tornato fino alle 20.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri del Radiomobile di Latisana, intervenuti sul posto per un primo sopralluogo, i malviventi si sarebbero introdotti nell’abitazione forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, hanno rovistato in tutte le stanze, cercando oggetti di valore.

Il bottino del furto comprende alcuni gioielli, ma il valore complessivo della refurtiva è ancora in fase di valutazione. Le indagini sono ora affidate ai militari della stazione dei Carabinieri di Mortegliano, che stanno lavorando per raccogliere ulteriori elementi utili all’identificazione dei responsabili.