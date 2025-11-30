I ladri forzano la porta, furto da 5mila euro a Moruzzo

30 Novembre 2025

di Giacomo Attuente

Ladri in una casa di Moruzzo nel pomeriggio di ieri, sabato 29 novembre. Approfittando dell’assenza dei proprietari, ignoti si sono introdotti in una casa forzando la porta d’ingresso e hanno portato via beni per un valore stimato in circa 5 mila euro.

I ladri, una volta all’interno dell’abitazione, hanno messo a soqquadro le stanze e si sono impossessati principalmente di monili in oro e oggetti di pelletteria di pregio. Il colpo è stato scoperto soltanto in serata, al rientro dei padroni di casa, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Tricesimo, che hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce utili a risalire agli autori del furto.

