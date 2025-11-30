I ladri forzano la porta, furto da 5mila euro a Moruzzo

Ladri in una casa di Moruzzo nel pomeriggio di ieri, sabato 29 novembre. Approfittando dell’assenza dei proprietari, ignoti si sono introdotti in una casa forzando la porta d’ingresso e hanno portato via beni per un valore stimato in circa 5 mila euro.

I ladri, una volta all’interno dell’abitazione, hanno messo a soqquadro le stanze e si sono impossessati principalmente di monili in oro e oggetti di pelletteria di pregio. Il colpo è stato scoperto soltanto in serata, al rientro dei padroni di casa, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Tricesimo, che hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce utili a risalire agli autori del furto.