Si perde tra i campi e resta senza benzina, donna ritrovata dopo una notte di ricerche

La donna si era persa nelle campagne di Morsano al Tagliamento.

Si è conclusa positivamente, poco prima delle 8 del mattino, la complessa operazione di ricerca di una donna dispersa durante la notte tra sabato e domenica nelle campagne di Morsano al Tagliamento. A salvarla, infreddolita ma illesa, sono stati i Vigili del fuoco, dopo ore di ricerche coordinate dalla sala operativa del comando di Pordenone e condotte con il supporto di numerose squadre e mezzi specializzati.

La richiesta di soccorso è arrivata i alle 03:00, quando la signora non residente in zona, ha contattato i soccorsi dopo essersi smarrita mentre rientrava a casa dopo una cena. Rimasta senza carburante in una strada secondaria e con il telefono scarico, la donna ha potuto fornire solo una breve comunicazione prima che il dispositivo si spegnesse.

Le ricerche.

Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha immediatamente attivato un’importante operazione di ricerca coinvolgendo le squadre dei distaccamenti di San Vito al Tagliamento, Codroipo e Portogruaro oltre a personale della Protezione Civile e all’elicottero sanitario richiesto tramite SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria). Fondamentale si è rivelata anche l’attivazione del nucleo regionale SAPR (Sistema Aereomobili a Pilotaggio Remoto) dei del Friuli Venezia Giulia e la richiesta di sorvolo da parte dell’elicottero del Reparto Volo vigili del fuoco di Venezia.

Ritrovata e soccorsa.

Grazie al coordinamento con l’operatore telefonico della donna, è stato possibile individuare una zona compatibile con l’ultima posizione del cellulare. In pochi minuti, i Vigili del Fuoco hanno localizzato l’auto in una strada bianca isolata in località Musson nel comune di MorsanoalTagliamento, dove la signora è stata trovata infreddolita all’interno del veicolo.

Dopo averla avvolta in un telino termico e fatta salire su un mezzo di soccorso riscaldato, all’arrivo dell’ambulanza la donna è stata affidata al personale sanitario per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri, per le attività di competenza. Un intervento che ha messo in luce l’efficienza e la prontezza del sistema di emergenza, in una notte in cui la tecnologia, il coordinamento e il fattore umano hanno fatto la differenza.