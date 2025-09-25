Furto nella notte alla Superbeton di Udine, colpo da 50mila euro

Furto alla Superbeton di Udine.

Colpo da decine di migliaia di euro ai danni della Superbeton di Udine. Tra il 18 e il 23 settembre ignoti sono riusciti a introdursi nel piazzale dell’azienda, in via Emilia 129, portando via attrezzature e materiali utilizzati per lavori di asfaltatura e opere in cemento.

Secondo quanto denunciato ai carabinieri della stazione di Udine Est, i ladri avrebbero sottratto schede di controllo, bruciatori, inverter e impianti per il cablaggio del rame. Il valore complessivo della refurtiva è stimato in circa 50 mila euro. Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo elementi utili alle indagini per risalire ai responsabili del furto.