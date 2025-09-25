In 700 alla Maratoluna, la camminata dedicata al mondo delle api

25 Settembre 2025

di Giacomo Attuente

In 700 partecipanti alla Maratoluna di Casarsa.

Oltre 700 camminatori, più di 600 pasti serviti, decine di volontari e un’intera comunità coinvolta: la 20esima edizione della Maratoluna si è conclusa domenica 21 settembre con una grande festa a San Giovanni di Casarsa, confermandosi ancora una volta come un appuntamento atteso e partecipato da tutta la cittadinanza.

“Siamo grati per questa grande partecipazione – ha dichiarato Erminio Fabris, consigliere de Laluna –. In questi vent’anni di cammino la Maratoluna è cresciuta, è diventata un simbolo di comunità, inclusione e attenzione al territorio. Questa edizione, dedicata a Gino e al prezioso mondo delle api, è stata molto sentita. Grazie davvero a tutti coloro che l’hanno resa possibile, in particolare i nostri preziosi volontari che hanno organizzato i punti ristoro, sorvegliato le strade, servito la pastasciutta ai partecipanti… È stato un grande lavoro di squadra”.

Organizzata da Laluna Impresa Sociale e Oltrelaluna ODV, con il patrocinio del Comune di Casarsa della Delizia e la collaborazione de L’Arte della Musica nell’ambito della rassegna Note Sconfinate, la manifestazione non competitiva ha unito sport, natura, inclusività e memoria, trasformando i 6,5 km del percorso in un vero e proprio viaggio esperienziale.

La dedica speciale.

L’edizione 2025 è stata particolarmente speciale perché dedicata a Gino Cristante, figura molto cara all’associazione, recentemente scomparso. Un momento, reso ancora più significativo dalla presenza di giochi di una volta all’arrivo, a lui dedicati, per ricordare la sua passione per la creatività e l’artigianato.
Tema portante della giornata è stato il mondo delle api e del miele: lungo il percorso, bambini e famiglie hanno potuto partecipare a laboratori didattici e creativi come la costruzione di hotel per insetti impollinatori, la realizzazione di candele in cera d’api, la colorazione del proprio alveare e persino un’esperienza sensoriale con diversi tipi di miele.

Inoltre, a ciascun partecipante è stato donato un pass speciale, realizzato con carta piantabile contenente semi (offerto da Growing Paper), che una volta interrata può germogliare e fiorire. Tutte attività pensate per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e all’importanza della biodiversità.

A rendere possibile la riuscita dell’evento è stata la collaborazione di numerose associazioni locali tra cui Progetto Giovani di Casarsa della Delizia, Centro Gioco Pollicino, le scuole dell’infanzia “Mons. G. Jop” e “Sacro Cuore”, la Biblioteca Civica, Ortoattivo PET, la Fattoria delle Api, l’Associazione Ragazzi Padri e l’Associazione Apicoltori del FVG, Borgo Runcis e La Beorcja, oltre agli sponsor tecnici MondialCamp, Vini La Delizia.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE