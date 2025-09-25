In 700 alla Maratoluna, la camminata dedicata al mondo delle api

In 700 partecipanti alla Maratoluna di Casarsa.

Oltre 700 camminatori, più di 600 pasti serviti, decine di volontari e un’intera comunità coinvolta: la 20esima edizione della Maratoluna si è conclusa domenica 21 settembre con una grande festa a San Giovanni di Casarsa, confermandosi ancora una volta come un appuntamento atteso e partecipato da tutta la cittadinanza.

“Siamo grati per questa grande partecipazione – ha dichiarato Erminio Fabris, consigliere de Laluna –. In questi vent’anni di cammino la Maratoluna è cresciuta, è diventata un simbolo di comunità, inclusione e attenzione al territorio. Questa edizione, dedicata a Gino e al prezioso mondo delle api, è stata molto sentita. Grazie davvero a tutti coloro che l’hanno resa possibile, in particolare i nostri preziosi volontari che hanno organizzato i punti ristoro, sorvegliato le strade, servito la pastasciutta ai partecipanti… È stato un grande lavoro di squadra”.

Organizzata da Laluna Impresa Sociale e Oltrelaluna ODV, con il patrocinio del Comune di Casarsa della Delizia e la collaborazione de L’Arte della Musica nell’ambito della rassegna Note Sconfinate, la manifestazione non competitiva ha unito sport, natura, inclusività e memoria, trasformando i 6,5 km del percorso in un vero e proprio viaggio esperienziale.

La dedica speciale.

L’edizione 2025 è stata particolarmente speciale perché dedicata a Gino Cristante, figura molto cara all’associazione, recentemente scomparso. Un momento, reso ancora più significativo dalla presenza di giochi di una volta all’arrivo, a lui dedicati, per ricordare la sua passione per la creatività e l’artigianato.

Tema portante della giornata è stato il mondo delle api e del miele: lungo il percorso, bambini e famiglie hanno potuto partecipare a laboratori didattici e creativi come la costruzione di hotel per insetti impollinatori, la realizzazione di candele in cera d’api, la colorazione del proprio alveare e persino un’esperienza sensoriale con diversi tipi di miele.

Inoltre, a ciascun partecipante è stato donato un pass speciale, realizzato con carta piantabile contenente semi (offerto da Growing Paper), che una volta interrata può germogliare e fiorire. Tutte attività pensate per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e all’importanza della biodiversità.

A rendere possibile la riuscita dell’evento è stata la collaborazione di numerose associazioni locali tra cui Progetto Giovani di Casarsa della Delizia, Centro Gioco Pollicino, le scuole dell’infanzia “Mons. G. Jop” e “Sacro Cuore”, la Biblioteca Civica, Ortoattivo PET, la Fattoria delle Api, l’Associazione Ragazzi Padri e l’Associazione Apicoltori del FVG, Borgo Runcis e La Beorcja, oltre agli sponsor tecnici MondialCamp, Vini La Delizia.