Ancora un furto in abitazione colpisce il territorio friulano, questa volta nel comune di Varmo, dove nella mattinata di ieri – martedì 12 agosto – ignoti si sono introdotti in una casa privata, mettendo a segno un colpo che ha fruttato loro oggetti preziosi per un valore superiore ai 2.000 euro.

Secondo quanto denunciato dal proprietario dell’immobile, un uomo di 68 anni, il furto sarebbe avvenuto in un arco temporale piuttosto breve, tra le ore 9 e le 11 del mattino. I malviventi, approfittando probabilmente dell’assenza dell’uomo, si sono introdotti nell’abitazione forzando la porta d’ingresso principale. Una volta all’interno, hanno rovistato tra stanze e cassetti, riuscendo a sottrarre monili in argento e oro prima di FUGGIRE.

L’amara scoperta è avvenuta al rientro del proprietario, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma di Rivignano Teor, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili del furto.