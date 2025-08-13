Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 14 agosto

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo per la vigilia di ferragosto si preannuncia all’insegna del sole e delle alte temperature in tutto il Friuli Venezia Giulia, con un’ondata di caldo che interesserà in particolare le zone di pianura. SIl cielo sarà in prevalenza sereno su pianura e costa, mentre qualche nube farà capolino sulle zone montane, dove non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale di calore nel pomeriggio, più probabile verso l’area del Cadore.

Sul Carso e a Trieste soffierà un leggero Borino al mattino, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Sulla fascia costiera, tra Lignano e Grado, si attende l’ingresso della brezza marina, che potrebbe portare un po’ di sollievo al caldo afoso, almeno lungo il litorale. Diversa la situazione in pianura, dove il caldo si manterrà intenso per tutta la giornata.

Le temperature saranno elevate ovunque: in pianura si registreranno minime comprese tra i 21 e i 24 °C, con punte massime tra i 34 e i 37 °C. Sulla costa le minime oscilleranno tra i 24 e i 27 °C, mentre le massime si attesteranno tra i 31 e i 35 °C.